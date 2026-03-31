建更は相続税が発生するパターンとしないパターンがあります（c）Getty Images 建物更生共済（建更）は、JA共済が提供する住宅向けの共済で、火災や自然災害への備えとして利用されている制度です。建物更生共済（建更）が相続においてどのように扱われるのかについて、制度の概要を整理したうえで、相続手続きの流れや相続税申告時の注意点を解説します。 1.建更はJA共済の住宅向け積立型共済 建更は、JA共済が