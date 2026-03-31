土地の無償返還の届出は相続があった場合に再提出を検討することがあります（c）Getty Images 土地の無償返還に関する届出書は、法人が個人の土地を使用する際に借地権の課税を避けるための重要な手続きです。しかし、貸主や借主のどちらかが亡くなり、相続が発生した場合、従前の届出がそのまま有効かどうかは注意が必要です。相続時に無償返還の届出を再提出すべきケースや、再提出しなかった場合の税務リスク、提出方法