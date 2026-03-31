ストリートスタイルに欠かせないデニムに、新たな魅力をプラス♡X-girlから、日本の職人技が詰まった「JAPAN JEANS」シリーズが登場しました。ヴィンテージ感あふれるディテールと、穿くほどに味わいが増す本格仕様で、日常のコーデを格上げしてくれる一本に。こだわり抜かれたデザインとシルエットで、今季の主役デニムとして注目です♪ 細部までこだわる本格デザイン 「JAPAN JEANS」は