プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。長期滞在しているカナダでの3兄妹の様子を公開した。29日の投稿で「ご縁あって、3ヶ月ほどカナダです」とつづり、カナダに子供たちとともに長期滞在することになったことを明かしていた。この日は「気温は日本より低いけど桜が満開です小さな背が低い桜が多く、モコモコして日本とはまた違う可愛い感じ」とつづり、カナダの桜と3兄妹との