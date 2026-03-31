カーリング女子で１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは３１日、吉田知那美（３４）が３月末で退団することを発表した。チームの公式ホームページで本橋麻里代表理事が報告し、「２０１４年より１２年間、ロコ・ソラーレの一員として、日本一、世界選手権、オリンピックメダル獲得に大変貢献して下さった吉田知那美さんが３月末をもって退団となります。世界一を目指す中でも、カーリングは楽しい！