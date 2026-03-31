【シドニー共同】オーストラリア政府は31日、16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律を巡り、五つのSNSで違反の疑いがあると発表した。16歳未満の新規アカウント作成を防ぐ対策が不十分などとしている。