文部科学省文部科学省は31日、全国の博物館運営の基準を改正した。博物館資料の管理は「廃棄」も含め検討すると明記した上で、廃棄については「他の手段を検討し、やむを得ないと認められるときに慎重に行う」との条件を付けた。各地の博物館の収蔵庫が満杯状態に近いとの危機感を背景に、廃棄の選択肢を示しつつ、実際の判断に際しては慎重な対応を求めた形だ。改正したのは博物館法に基づき国が定める「博物館の設置および運