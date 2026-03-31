「マーリンズ４−９ホワイトソックス」（３０日、マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手はメジャー史上２人目となるデビューから４試合連続アーチはならなかったが、三回の第２打席で投手強襲の内野安打を放つなど４打数１安打１得点で勝利に貢献。チームも開幕４戦目で初勝利を挙げた。第１打席こそ二ゴロに倒れたが、第２打席で投手強襲安打を放ち、メジャーデビューから４戦連続安打とした。その後、ヘイズの３ラン