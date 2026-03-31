お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。所属事務所の先輩の爆笑問題・田中裕二（61）のエピソードを語った。今回は、爆笑問題の太田光がゲスト。後輩芸人にお笑いのアドバイスをすることはないと言い、「田中も全然しないだろ？」と井口に振った。井口は「田中さんは本当にひどい」と切り出し、「初めて番組に出た時に、どうでした