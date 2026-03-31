アメリカの石油禁輸措置によって深刻な燃料不足が続くキューバの領海内にロシアの原油タンカーが到着したことがわかりました。キューバ共産党の機関紙「グランマ」は30日、約10万トンの原油を積んだロシアのタンカーがキューバの領海内に到着したと報じました。キューバではトランプ政権が課す石油禁輸措置により深刻な燃料不足が続いていて原油を積んだタンカーの到着はおよそ3カ月ぶりだということです。これに先立ちトランプ大