「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日と21日に京セラドーム大阪で開催される。主催するCJ ENMが31日、日程と会場を発表した。韓国メディアのエキスポーツは31日、「30年にわたって蓄積されたMnet独自の制作ノウハウをもとに『MAMA AWARDS』はMnet Plusなどのデジタルプラットフォームを通じてリアルタイムで配信される」と報じた。同表彰式は、今年から形を一部変更し、オンラインとオフラインの同時進行で、世界中のファンが同時に楽