三重県津市のソメイヨシノの開花宣言からおよそ1週間が経った3月30日。津市の中心地にあるお城公園ではソメイヨシノが見頃を迎えています。お城公園は、津市の中心地にある津城を整備した市民の憩い場として親しまれていて、江戸時代に築城の名手といわれた藤堂高虎による石垣が多く残ります。公園内では枝いっぱいに花を咲かせたソメイヨシノが柔らかなピンク色の彩りを添えていて、歴史を感じさせる石垣とサクラとのコラボレーシ