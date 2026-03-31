94歳の祖母が口にする「老後のために貯めている」という言葉。堅実な心がけにも聞こえますが、その年齢で語られる「未来への備え」には、拭いきれない矛盾と違和感が漂います。人生の最終盤を迎え、いままさに支えが必要なはずの時期に、エアコン代さえ惜しんで「いつか来る日のため」に資産を封印し続ける――。そんな資産管理の本当のリスクとは？本記事では、佐藤家（仮名）の事例とともに、適切な資産の流動化についてFP相談