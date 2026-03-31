理容店が地域の「いのち」を守る役割を担います。三重県四日市市で理容師を対象にした救命講習会が開かれました。四日市市の富田理容組合は30日、四日市北消防署で心肺蘇生やAEDの使い方を学ぶ応急手当講習会を開催しました。この講習は、去年組合員の店舗の前で起きた交通事故の際、十分な救急対応ができなかった経験をきっかけに企画されたものです。救急車が到着するまでの「空白の時間」に、地域に根ざした理容師が適切な初期