「旅券（パスポート）の日」に合わせて、今年も「旅券統計」が公表された。2025年のパスポート発行数は前年より減ったものの有効総数は若干増え、保有率は約18％に。それでも有効期限内のパスポートを保有するのは「日本人の約6人に1人」にとどまる。世界各国のパスポートをランク付けするHenley & Partnersの「ヘンリー・パスポート・インデックス」では世界トップクラスを維持してはいるが、“宝の持ち腐れ”とも言える状況