東日本大震災と同じ理論上最大とされるマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、三重県紀北町では、町の人口の半数以上の約8800人が命を落とすと想定されています。犠牲者の数を減らすために重要なのが、地震発生後のいち早い避難。紀北町での対策はどう進められているのでしょうか。校舎からすぐの所に海がある紀北町立西小学校。地震や津波が発生した際は、すぐ裏にある山を登る事になります。昔は山で避難するにも入口で詰