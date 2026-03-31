アーティストのMIYAVIさんは3月30日、自身のInstagramを更新。イケメンな黒スーツ姿を披露しました。【写真】MIYAVIのイケメンなスーツ姿「MIYAVIのクラブに行ってみたい」MIYAVIさんは「ようこそクラブ雅へ#ご指名よろしくお願いします」とつづり、9枚のモデルショットを投稿。黒いスーツにグレーのシャツを合わせたホストのようなコーディネートを披露しています。1枚目は黒いソファに座り、足を組んだ姿。口元に手を当て、カ