三重県は3月30日に、南海トラフ地震の新たな被害想定を公表しました。東日本大震災と同じM9クラスの地震が発生した場合、最悪の想定で県内の死者は約5万人となり、国の想定の2万9千人を2万人以上、上回りました。新たな被害想定では、理論上最大とされる東日本大震災と同じM9クラスの地震が発生した場合、三重県内ではほぼ全域が震度6以上の揺れに襲われ、津市南部から伊勢市にかけては震度7を観測。鳥羽市から南の三重県南部地域