「ミスタードーナツ」は、4月1日（水）から、「ミートソースとマッシュポテトパイ」、「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」、「バターチキンカレーパイ」のパイ3種と、「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」、「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」、「柚子入り豆乳担々涼風麺」の飲茶3種を、全国の店舗で発売する。【写真】飲茶も魅力的！ 「豆乳担々涼風麺」などメニュー一覧■軽食やランチにぴったり今回ミスドゴハンと