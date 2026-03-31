9日に行われたボクシングの日本フェザー級王座決定戦を制した岡本恭佑選手（22）が北九州市役所を訪れ、王者となったことを報告するとともに、「世界王者を目指したい」とさらなる高みへ力強く抱負を語った。岡本選手は、所属するHKスポーツジム（小倉南区）の桑原秀彦会長と一緒に、チャンピオンベルトを携えて26日に訪問。応対した武内和久市長から子どもたちへのメッセージを求められると「やりたいことを見つけたら、やり