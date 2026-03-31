大阪府大東市できのう30日午後、10歳の女の子が、車に乗っていた不審な男から「「スイッチツーあげるから車に乗らへん?」などと声をかけられる事案が起きました。 大阪府警によると、30日（月）午後6時45分ごろ、大東市朋来2丁目を歩いていた女の子（10）が、車に乗っていた男から、「スイッチツーあげるから車に乗らへん?」「お父さんが病気だから病院まで連れて行ってあげる」などと声をかけられる事案が発生しまし