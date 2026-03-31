「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「スプレー缶は要注意です！」「引っ越ししたら、スプレー缶の捨て方が違うこともあるので、パンフレットでご確認ください！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「スプレー缶は要注意です！スプレー缶は不燃ごみの地域が多いですが、中身を使い切れば、缶資