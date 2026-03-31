【ニューヨーク＝山本貴徳】米フロリダ州のロン・デサンティス知事は３０日、高級リゾート地に近い「パームビーチ国際空港」を、トランプ大統領にちなんで「ドナルド・Ｊ・トランプ国際空港」に改名する州法に署名した。米連邦航空局の承認などを経て、７月にも改名される見通しだ。トランプ氏はニューヨーク生まれだが、第１次政権の途中から、フロリダ州の自身の邸宅「マール・ア・ラーゴ」を主な居住地としていた。改名を巡