東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刺され、死亡した事件。元交際相手の男が、犯行の15分ほど前から店内の様子をうかがっていたことが分かりました。【時系列で見る】朝、親子で一緒に外食も広川容疑者 事件当日の行動“ポケセン”女性刺殺広川容疑者の自宅を家宅捜索3月26日、東京・池袋の「サンシャインシティ」内にあるポケモンセンターで、店員の春川萌衣さん（21）が首などを刃物で刺され、死亡した事件。刺したと