国土交通省政府は31日、2026〜30年度の「総合物流施策大綱」を閣議決定した。荷物を玄関先に届ける「置き配」など、宅配便の非対面による受け渡しの利用割合を30年度までに約50％まで倍増させると明記。トラックなどの運転手不足が見込まれるため、再配達にかかる人手や手間を減らし、輸送力の改善につなげる。金子恭之国土交通相は記者会見で「将来にわたって物流の持続可能性を確保し、より上質で魅力ある産業へと転換させる