【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は３０日、米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで、イランとの戦闘終結に向けた交渉相手は、同国のモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長だと説明した。トランプ氏はガリバフ氏との協力の可能性について問われ、「１週間後には明らかにする」と述べ、停戦に向けた協議に米国と取り組む意思があるかどうかを見極める考えを示した。イランについて、「体制は