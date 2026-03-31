ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は３０日（日本時間３１日）に敵地マイアミでのマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打、１得点だった。期待されたデビュー戦から４試合連続本塁打のメジャー記録に並ぶことはできなかった。開幕３連敗のチームは９―４で逃げ切り、今季初勝利を挙げた。初回、打席に入ると実況アナウンサーは「ジャパニーズセンセーション」と紹介した。右腕パダックは外角へ９３