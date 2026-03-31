断面のかわいさに思わずときめく、いちごのスイーツサンド。市販のあんこを使えば、簡単なのに味わいはしっかり本格派です。甘酸っぱいいちごに、コクのあるマスカルポーネとあんこのやさしい甘みが合わさり、まさに口福。お花見や持ち寄りのおやつにも、どうぞ♪『あんことマスカルポーネのいちごサンド』のレシピ材料（4人分）食パン（10枚切り）……4枚 いちご……10個 マスカルポーネチーズ……160g こしあん……160g作り方（1