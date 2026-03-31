首の負担の原因は肩甲骨？ 連動する部位の改善が鍵を握る 首に過度の負担がかかるのは？ 肩の負担の要因はその上下に問題がある 首の負担について考えてみましょう。首の不調で多い例は、上（空や天井）を見ることができなくなることです。首を後ろに動かす可動域が少なくなってしまった状態です。本来は首を後ろに動かすと顔の面と床が水平になるくらい動きます。そのうえでやっていただきたい動きが、肩甲骨を前に出した姿勢