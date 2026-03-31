親からの精神的な自立とは！？イライラしがちな会話の変換術 イライラしがちな会話の変換術 「もう、うるさいなっていってるだろ！」「べつに……」などと家族にいってしまった経験がある人もいるかもしれません。家族と過ごす休日や、親と関わるのがなんだか、めんどくさい、うっとうしいと感じることは、親からの自立をし始めているというきざしであり、順調な成長です。今まで親が守って、手伝って、道を教えてとそばにいまし