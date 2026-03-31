間違えやすい敬語「二重敬語」、「ウチソト逆転敬語」の正しい使い方 常識以前の間違いやすい敬語 敬語は自然に身につくもの？ みなさんは、自分が正しく敬語を使っていると自信をもてますか？子どものころから、親戚、学校の先輩や先生などの周囲の年長者や大人に対して、日常的に敬語を使う機会があるため、ある程度は自然に身についているはずだ、と考える人が多いでしょう。 しかし社会人ともなれば、ある程度では足りませ