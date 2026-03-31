日本時間１０時３０分に中国製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30 予想50.3前回49.0（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30 予想50.0前回49.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)