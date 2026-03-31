東京時間10:19現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝103.84（+0.96+0.93%） 一時１０７ドルに迫る動きを見せていたが、トランプ大統領の終結に向けた発言もあって売りが出ている。