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東京時間10:19現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝23992.00（+20.00+0.08%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4564.40（+6.90+0.15%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 金先の反発目立つ