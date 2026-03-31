米株先物上昇一服二転三転するトランプを警戒 東京時間10:23現在 ダウ平均先物JUN 26月限45637.00（+172.00+0.38%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6406.75（+18.50+0.29%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23189.75（+50.00+0.22%） 米株先物は上昇一服。トランプ報道を受けダウは一時300ドル超上昇した。ただ、二転三転するトランプ氏への警戒感が残っている。 トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖された