３０日、平壌の順安国際空港に到着した中国国際航空機。（平壌＝新華社記者／王超）【新華社平壌3月31日】中国国際航空の旅客機が30日午前、北京を出発し、朝鮮・平壌の順安（スナン）国際空港に到着した。同社は中国−朝鮮間の運航を再開した。３０日、平壌・順安国際空港のシャトルバス内で、北京からの旅客と話をする中国の王亜軍（おう・あぐん）駐朝鮮大使（奥左から３人目）。（平壌＝新華社記者／王超）