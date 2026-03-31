2026年3月28日（土）に『ヒャダインのわいわいわいサタデー』が放送された。 1983年から12年にわたって、毎週土曜に放送されていたABCテレビのワイド番組『わいわいサタデー』を、音楽クリエイターのヒャダインが検証する当番組。「土曜のお昼はこれを見て育った」というヒャダインが番組愛を熱く語った前回の反響を受けて、今回第2弾が放送されることとなった。 ©️ABCラジオ 毎週、一般人が出演