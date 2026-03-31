宝塚歌劇団は3月31日、出演者らに対する無断撮影について声明を発表した。阪急電鉄との連名で、同日、公式サイトに掲出した。【写真】きらびやか… 宝塚歌劇のステージ衣装、阪急17番街に登場「出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影について、これまでは、公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止しておりませんでしたが、残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認してお