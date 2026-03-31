女優の波瑠（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「東京の桜が見頃を迎えましたね」と書き出した波瑠。衣装姿をアップした。「ドラマ 北方謙三 水滸伝WOWOWオンデマンドとLeminoで全話配信中です」とつづって桜の木の下で漢服姿を披露。「来年のシーズン2も是非お楽しみに！」と添えた。ファンからは「波瑠ちゃん可愛すぎるよ」「素晴らしいです」「アジアを駆けめぐる美しさ」「桜色もよく