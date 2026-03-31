さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月30日（月）に放送された同番組では、放送100回記念のスペシャルゲストで爆笑問題の太田光が登場。「（自分たちは）ダメだと思わせてくれた」という“後輩コンビ”について語った。【映像】爆笑問題を再起させた後輩コンビ今回は太田がゲストに登場し、お笑いについ