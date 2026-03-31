あこがれの舞台を目の前にしても浮つくところは一切ない。高ぶる気持ちが前面に出てもなんら不思議のない聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦を翌日に控え、日本の守護神はいつもと変わらぬ冷静な様子で公式練習後の取材に応じた。GK鈴木彩艶(パルマ)は「日本代表として来ているし、ゴールを守る準備はできている。やることはいつもと変わらない」と落ち着いた口調で意気込みを示した。ハイプレスを仕掛けてくるこ