ウェンブリー・スタジアムでは過去3戦全勝。大舞台に無類の強さを誇るMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が日本代表の大黒柱として聖地凱旋を果たす。「クラブと違って代表活動でこういう素晴らしいスタジアムで良い相手と戦えるのは自分にとっても良い経験。しっかりと勝ちにこだわってやっていきたい」。気負いは全く見せず、淡々と意気込みを語った。鎌田がウェンブリーに立つのは今回が4回目。「僕自身ウェンブリーで3試合や