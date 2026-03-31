相手はサッカーの母国イングランド。舞台は聖地ウェンブリー・スタジアム。北中米W杯3か月前という点を差し置いても類い稀なビッグマッチだが、日本代表MF伊東純也(ゲンク)はいたって冷静だ。前日練習で聖地に立った感想は「ピッチは良かったし、良いスタジアムでできるのは嬉しい」というもの。ピッチ外の文脈よりもピッチ内の質にフォーカスし、自然体で大一番に挑む。スター選手が揃うイングランドとの一戦。前日練習後の伊