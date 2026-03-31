インソースは堅調。３０日取引終了後、グループ会社でＤＸ教育事業を担うインソースデジタルアカデミーが東京都デジタルサービス局から「データ利活用の促進に向けたガイドライン研修支援等委託」を受託し、ｅラーニングコンテンツと普及啓発用ツール一式を制作したと発表した。この教材は行政運営に携わる職員一人ひとりがデータの重要性を再認識し、日常業務でデӦ