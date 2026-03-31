ＫＡＤＯＫＡＷＡが反発している。３０日の取引終了後、アクティビスト（物言う株主）として知られている香港のオアシス・マネジメント・カンパニーがカドカワの株式について、買い増しを続けていたことが明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、オアシスの保有割合は１１．８５％から１３．７６％に上昇した。保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」。報告