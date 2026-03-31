日本化薬はしっかり。３０日取引終了後、富士薬品（さいたま市大宮区）の医薬品製造事業の一部を承継する会社の株式を取得すると発表した。医療用医薬品（注射剤）の受託開発・製造を主に行う富山第二工場の事業を譲り受ける。これにより、抗がん薬・バイオシミラーの安定供給体制の強化と生産能力の拡充を図る。 出所：MINKABU PRESS