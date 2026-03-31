３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円８８銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円４５銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分過ぎに１５９円８０銭前後で推移していたが、午前９時３０分過ぎには１５９円９３銭前後まで上昇した。米原油先物相場は、日本時間早朝の時間外取引