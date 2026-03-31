テクマトリックスは反発している。３０日の取引終了後、米パラソフト社が開発したＣ言語／Ｃ＋＋言語対応テストツール「Ｃ／Ｃ＋＋ｔｅｓｔＣＴ２０２５．２」の販売を始めると発表した。オープンソースによるユニットテストフレームワーク「ＧｏｏｇｌｅＴｅｓｔ」を機能安全開発で活用するためのユニットテストツールであり、収益貢献を期待した買いが入ったようだ。ＧｏｏｇｌｅＴｅｓｔ