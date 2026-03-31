「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午前１０時現在で、Ｂｉｒｄｍａｎが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ３１日の東京市場で、バードマンは反落。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近しつつあり、テクニカル妙味の高まりが買い予想数上昇につながっているようだ。 また、２６日取引終了後にマルチレベルマーケティング（ＭＬ