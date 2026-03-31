開催：2026.3.31会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 4 - 9 [Wソックス]MLBの試合が31日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとWソックスが対戦した。マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。3回表、1番 ミゲル・バルガス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソック